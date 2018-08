PGJCDMX investiga desaparición de menores migrantes centroamericanos

Tres menores migrantes centroamericanos que se encontraban en un albergue de la Ciudad de México están desaparecidos.

El Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) emitió alertas Amber para la localización de José Denilson Hidalgo López, de 16 años de edad, originario de Honduras; así como de Rember Yoniban Tobar Corado y Yeni Marisol Bravo Pérez, ambos de 15 años de edad originarios de Guatemala.

Los tres adolescentes se encontraban en el centro de asistencia para migrantes Cafemin, ubicado en la colonia Vallejo, en la delegación Gustavo A. Madero.

Pues ellos estuvieron aquí, pero no sabría porque es un albergue de puertas abiertas, nosotros no sabemos, ellos salen, dicen voy a la tienda y pueden no regresar, es lo único que sabemos de ellos, si algo así sucede, siempre se tiene que reportar”, dijo el representante del albergue para migrantes.