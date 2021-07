Joven doctor que atiende a pacientes COVID en farmacia recibe primera dosis de vacuna

El doctor Luis Antonio Patiño es uno de los médicos que fue capacitado para atender desde su consultorio en farmacia a pacientes que podrían tener COVID-19, hoy por fin pudo vacunarse.

Desde el año pasado, en su consultorio ubicado en la esquina de exarzobispado y avenida Observatorio. El doctor Luis Antonio Patiño atiende a pacientes que presentan síntomas de coronavirus. Pero apenas este viernes, debido a sus 29 años de edad, pudo aplicarse la primera dosis de la vacuna.

El especialista comentó que en esta tercera ola ha tenido que atender a más jóvenes con el virus. Monserrat también trabaja en la farmacia y el ser testigo de estos casos fue lo que la motivó a acudir por su vacuna.

“Tienen mucha movilización ya que acudieron muchos jóvenes, no me dolió, fue creo que más mis nervios mi miedo, pero todo bien, me anime porque esta muy complicada la situación ahora, y me siento más segura ya teniendo aunque sea solo una dosis, pues si mas segura”, reiteró Monserrat Reyes, trabajadora de farmacia.