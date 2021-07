Prepa 9, la favorita entre los jóvenes para vacunarse contra COVID en CDMX

La sede de vacunación contra COVID-19 que tuvo más afluencia en la Ciudad de México esta semana fue la Preparatoria 9 ‘Pedro de Alba’. Muchos jóvenes de diferentes alcaldías incluso acudieron a esta escuela pese a las largas filas, y es que además de ser un lugar céntrico, para varios jóvenes significó la sede más divertida para ponerse la vacuna.

Para muchos jóvenes de 18 a 29 años la vacunación fue toda una experiencia digna de registrarse en redes sociales y la sede favorita fue la Prepa 9.

Lo que provocó que las filas para ingresar a esta escuela de la UNAM fueran kilométricas.

Mientras los jóvenes esperaban ser vacunados contra el COVID-19 pasó de todo, desde peleas.

Hasta romance, pues hubo jóvenes que después de vacunarse buscaron a su ‘crush’ que conocieron en la fila.

Incluso, algunos exalumnos de esa preparatoria utilizaron la convocatoria para reencontrarse con compañeros de su generación.

“Desde las diez llegamos, ya hasta va a llover, estamos todos aquí por eso nos hace reacción porque estamos tres horas parados aquí, luego la lluvia, sin comer”, dijo Jorge.

Esta tarde no fue la excepción, y varias personas que no pertenecían a esta alcaldía no pudieron vacunarse por lo que realizaron bloqueos intermitentes.

https://twitter.com/elgmx/status/1421148564416307203?s=20

Minutos después, los manifestantes fueron trasladados al Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Autoridades capitalinas aclararon que se priorizó la atención a residentes de la alcaldía.

“Es importantísimo para nosotros que nos ayuden a respetar el día, la hora y la alcaldía a la que estamos citando; si no, las vacunas se nos pueden acabar. Les pedimos no compartir comprobantes de domicilio con personas que no sean de su hogar; les pedimos no hacer Photoshop ni ese tipo de cosas, ni comprar comprobantes de domicilio; que todos tengan plena certeza de que van a ser vacunados y van a ser vacunados muy, muy pronto, pero necesitamos su apoyo”, insistió Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital CDMX.

Y aunque esta fue la sede más popular, la participación y buen ánimo de los jóvenes de 18 a 29 años fue evidente en todos los lugares de las 6 alcaldías donde se realizó el proceso de vacunación.

“Pa’l feis, pa’l feis, para decirles ‘ya vacúnense yo también ya me vacuné’, lo hacemos por nuestra familia, porque ya fallecieron familiares, nos dolió y también es en memoria de ellos”, dijo Gaby Reyes. “Para el recuerdo, para las tías y para el hermano que estaban, ya vacúnense, ya vacúnense. Contenta, ya la siento más protegida. Sí es necesaria, necesaria para tener un diciembre feliz”, señaló Antonia Zúñiga, madre de familia.

Con información de Elizabeth Mávil y Dafne Mora

KAH