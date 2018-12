Joven chiapaneca gana oro en Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Sofía Ingigerth Cañas Urbina es una joven estudiante de preparatoria que ganó medalla de oro en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y con ello, su pase a las competencias internacionales que se celebrarán en Ucrania e Inglaterra.

Estoy muy orgullosa de este logro porque es algo que he conseguido con mucha dedicación, requiere mucha disciplina, mucho tiempo, pero también es una responsabilidad.”, dijo la joven.

Sofía es originaria de Ocozocoautla, Chiapas, y esta es la cuarta ocasión que representa a su estado natal en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Comenzó su participación desde primero de secundaria; ha ganado medalla de bronce, plata, y este año consiguió la medalla de oro.

Además de las matemáticas, Sofía comparte con sus dos hermanos, Renata y Daniel, el gusto por la lectura y los juegos de mesa.

Me siento muy muy orgullosa, muy feliz, siempre lo he dicho, me encanta verla feliz a ella, las mamás somos felices cuando los hijos son felices”, afirmó Ana Olivia Cañas Urbina, madre de Sofía.