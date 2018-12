Aviones de la Marina de EEUU colisionan en la costa de Japón

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos colisionaron durante una operación de reabastecimiento de combustible en vuelo frente a las costas de Japón, informó este miércoles un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense.

Los aviones involucrados fueron un caza F-18 y un petrolero C-130, según el funcionario. En un comunicado, el Cuerpo de Marines dijo que las aeronaves habían despegado de la Estación Aérea del USMC Iwakuni y que las operaciones de búsqueda y rescate estaban en curso después de un “accidente”.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.

The circumstances of the mishap are currently under investigation.

Media can contact @IIIMEF at IIIMEFMEDIA@usmc.mil.

— U.S. Marines (@USMC) 5 de diciembre de 2018