Mueren cuatro personas al chocar dos aviones en el aire sobre Miami

Un equipo de rescate recuperó hoy el cuerpo de la cuarta víctima de la colisión en el aire de dos pequeñas avioneta ocurrida este martes tras la cual las dos aeronaves se precipitaron al humedal de los Everglades, al oeste del condado de Miami-Dade, Florida.

Las autoridades han confirmado la identidad de tres de las personas que murieron en el accidente: Jorge Sánchez, de 22 años; Ralph Knight, de 72, y la piloto Nisha Sejwal, de 19, cuyos cuerpos fueron recuperados el martes.

Travelers between Florida's SW coasts will want to take Alligator Alley. SW 8th St/Tamiami Trail/US 41 closed as investigation into two fatal plane crashes in Everglades continues https://t.co/YRfuwxmRnM pic.twitter.com/kspQgCRAy8

— Linda Trischitta (@LindaTrischitta) July 17, 2018