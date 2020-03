Paulina da positivo por coronavirus tras viajar a Vail y narra su experiencia

Paulina regresó el jueves de un viaje a Vail, en Estados Unidos, y dio positivo en la prueba del coronavirus. Forma parte de los casos importados a principios de marzo.

En Jalisco, este jueves la cifra llegó a 27 casos, siendo el estado con mas contagios del país.

Jalisco informó que de las 400 personas que buscan por haber viajado a Vail, Colorado, solo 73 se han acercado a las autoridades de salud y que 23 están en proceso de confirmar o descartar el virus.

Esta mañana, Paulina recibió la confirmación que dio positivo a la prueba de COVID-19 y forma parte de los casos importados, a principios de marzo, viajó a Vail, Colorado. Esto platicó con Denise Maerker.

Paulina, de 41 años de edad, regresó el pasado jueves de un viaje a Estados Unidos, antes decidió hacerse allá la prueba del COVID-19.

En México se realizó una segunda prueba en un laboratorio privado que tardó 5 días en darle los resultados. En ese lapso, Paulina decidió aislarse voluntariamente en su casa.

Los resultados de ambas pruebas llegaron casi al mismo tiempo y dieron positivas para el coronavirus. Desde ese momento, Paulina se puso en cuarentena y espera que el próximo miercoles, cuando se haga otra prueba, ya sea negativa.

Su principal preocupación, dice, es su hija de 4 años de edad.

Ella no fue al viaje y tengo que convivir con ella todos los días. El aseo que tengo diario es extremo, con la ropa que te duermes cuando te levantas es inmediatamente quitartela, meterla a un bote con agua caliente, las sábanas, esas sábanas las quitan, pones otras nuevas. Estoy trapeando con cloro y con vinagre. El tema es que por las mismas compras de pánico, yo trato de hacer el súper por internet y resulta que no hay cloro, no hay cloro, no hay cloro. O sea sí es un tema.”, concluyó Paulina