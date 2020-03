Caen ventas en la Central de Abasto por coronavirus

Las 65 centrales de abasto que hay en México permanecerán abiertas durante la emergencia por el coronavirus. En la Central de Abasto de la CDMX, las ventas han caído hasta 40 por ciento

La Red Nacional de Centrales de Abasto informó que no hay ni habrá riesgo de desabasto de alimentos.

Mario tiene 30 años y desde los 20 trabaja en la Central de Abasto de la Ciudad de México vende mandarina y mango en la nave O-P. Afirma que la contingencia por el COVID-19 ha provocado que las ventas caigan más del 40 por ciento.

De mil cajas de mandarina que él y sus cuatro compañeros comercian cada semana, indica, esta semana vendieron menos de 400.

Sí ha habido ventas bajas, pero no a este grado. Aquí son productos que tienes que moverlos”, dijo Mario.

Miriam Cesáreo vende ajo y cebolla, y abastece, sobre todo, a compradores foráneos. Erasto García surte chiles serrano y poblano a comerciantes a mercados, tianguis y centros comerciales. Ambos se percataron del desplome hace apenas una semana.

La gente no sale, se queda en sus casas. Se nota en los pasillos, se nota en la entrada del peaje. No podemos parar de trabajar aquí, porque son productos perecederos”, refirió Erasto García, comerciante Central de Abasto, Ciudad de México.

Los que vienen de Puebla, o de Querétaro, que vienen a comprar mercancía aquí a la central, ya ahorita hay varias personas que ya no vienen. Todos nos vemos afectados por esto”, señaló el comerciante Césareo.

Para tranquilidad de sus clientes, los comerciantes toman algunas medidas como uso de gel antibacterial o guantes.

Por el trabajo que elaboramos normalmente sí estorba, o sea, lo que es el cubrebocas”, afirmó Mario Samano.

Es que aquí no podemos trabajar con cubrebocas ni con guantes. Yo me pondría unos guates de látex, pero a la hora de levantar el bulto se me rompe”. Insistió Erasto García.