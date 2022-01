Investigan a policías de CDMX por presunta detención ilegal de René, hermano de Israel Vallarta

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los elementos de la policía implicados en el presunto intento de detención de René Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, fueron citados el día de ayer para rendir su declaración.

“Cuando nos enteramos de quién era la persona y que no había un mandamiento judicial, al menos que no tiene la Secretaría un mandamiento judicial, no tenemos un oficio de colaboración para la detención de esta persona, se concentraron a los compañeros al piso 7, en Asuntos Internos, rindieron su declaración ayer. Ellos refieren que detienen a este sujeto a petición, de parte, es decir, que personas civiles les comentan que lo detengan por un tema de tocamientos a una persona, vamos a corroborar todos los dichos de los compañeros, así como los testimonios de testigos que estaban, videos y se los vamos a informar”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.