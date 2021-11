García Harfuch destaca reducción de la delincuencia en la CDMX durante comparecencia ante el Congreso

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, compareció ante el Congreso local, y detalló que la capital experimentó una importante reducción de la incidencia delictiva.

El secretario dijo que realizaron un análisis promedio de los delitos que se cometían a diario, “considerando el periodo comprendido de octubre de 2020 a septiembre de 2021, en comparación con octubre de 2018 a septiembre de 2019, se ha logrado una disminución general del 46%, lo que en otros términos representa una reducción de 29 mil 582 delitos”.

García Harfuch dijo que el homicidio doloso disminuyó un 31%, es decir 500 homicidios menos, esto refleja una disminución de la incidencia delictiva en las 16 alcaldías de la CDMX, de estas, nueve presentan una reducción con una variación porcentual arriba del 40%.

Los diputados de la de oposición detallaron que aumentó la cifra negra, por lo que no se puede confiar totalmente en las cifras presentadas.

“Conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, realizada por el INEGI. A nivel nacional y también para la Ciudad de México, en el 93% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo que constituye la cifra negra. Conforme al porcentaje de cifras negras, es claro que no es posible contar con datos objetivos que permitan establecer a cabalidad cifras sobre la disminución de los ilícitos que son cometidos en la Ciudad”, dijo el diputado Jorge Gaviño del PRD.