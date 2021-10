Inundaciones por desbordamiento del río Tula dañan edificios, podrían colapsar

A más de un mes de las inundaciones por el desbordamiento del río Tula, en Hidalgo, ahora tres edificios ubicados en la ribera del río y que recibieron el golpe del caudal durante varios días, presentan daños y podrían colapsar.

Luz Espinoza vecina de la zona comentó que fue durante la mañana cuando comenzaron a sentir vibraciones en el edificio.

“En la mañana todo normal yo me levanté temprano tenía clases con mi hijo estábamos en clase y pues sentimos una pequeña vibración. Se sintió un poquito más fuerte pero yo no le hice caso hasta después de unos minutos entró protección civil, los vecinos nos empezaron avisar que estaban desalojando porque la parte de atrás del edificio se estaba cayendo”, afirmó Luz.

Aunque Luz y su familia no resultaron afectados por la inundación ya que viven en el tercer piso del edificio, durante la contingencia de inicios de septiembre se quedaron incomunicados porque el agua en esa zona alcanzó casi dos metros de altura.

“Pues nos quedamos encerrados vivimos en el tercer piso entonces el agua llegó y tapó del primer piso no pudemos salir estuvimos toda la noche encerrados hasta el otro día nos pudieron sacar pues daños materiales no, porque el agua no llegó hasta arriba”, reiteró Luz.