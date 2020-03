Intentan robar cajero en Instituto Nacional de Cardiología, vestidos como médicos

El reporte de un intento de robo en el área de cajeros automáticos del Instituto Nacional de Cardiología, de la Secretaría de Salud, provocó una importante movilización policíaca en el sur de la Ciudad de México.

Un elemento de seguridad privada relató: “Hubo un intento de robo. No me dieron el acceso, que hasta a partir de las 8:00 de la mañana con finanzas, pero sí no se llevaron nada”.

De acuerdo con algunos testimonios, varias personas con batas blancas e identificaciones del hospital ingresaron a las instalaciones del instituto “Ignacio Chávez” y manipularon durante algunos minutos los cajeros automáticos que ahí se encuentran.

Al no tener éxito los sujetos escaparon en un automóvil blanco.

Durante el resto de la madrugada personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantuvo dentro y en las inmediaciones del hospital tratando de localizar a los presuntos ladrones.

Un elemento de la Secretaria de Seguridad Ciudadana informó: “Ya nada más estoy esperando a mis mandos que son los que están en el interior. Sí hasta que salgan a ver qué es lo que reportan”.

Al amanecer no había reporte de personas detenidas por este intento de robo en el Instituto Nacional de Cardiología (INC) “Ignacio Chávez”.

Con información de Guillermo Segura.

RAMG