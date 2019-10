Comando asalta a médicos del IMSS y roba cajero automático en CDMX

El Hospital Regional Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Carlos Mcgregor” fue asaltado la madrugada de este viernes 25 de octubre.

Te recomendamos: Asalto a hospital de León se consumó en 11 minutos

Un guardia de seguridad del Hospital Regional Uno del IMSS informó que no hay personas lesionadas.

No, nada más a nosotros que nos amarraron aquí”, dijo el guardia de seguridad.

Esta clínica se ubica en la esquina de Nicolás San Juan y Xola, en la colonia Del Valle Norte, de la alcaldía en Benito Juárez.

De aquí sacaron los ladrones un cajero automático.

Los guardias de seguridad que se encontraban en la caseta también fueron amarrados y amagados, los ladrones también despojaron de sus pertenencias a algunos doctores de este hospital.

Uno de los médicos víctimas de robo relató: “Amarraron a algunos compañeros y nos metieron en la cocina. No hubo golpes, sí venían armados, no sé cuántos eran, yo alcance a ver como a seis.

Hasta el amanecer se mantuvo un operativo policíaco en la zona para tratar de dar con los responsables del robo.

En mayo del 2017 de las inmediaciones del Hospital Juárez de México fueron retirados decenas de puestos ambulantes que solían instalarse en las banquetas.

El retiro de ambulantes y mayor presencia policíaca en torno al hospital, ubicado en avenida Politécnico Nacional, colonia Magdalena de las Salinas, son algunas de las medidas que la delegación Gustavo A. Madero y la Secretaría de Seguridad Pública implementaron para otorgar mayor seguridad en la zona.

Las medidas se implementaron luego de que, el martes pasado, decenas de médicos residentes del hospital bloquearon la circulación de las calles y avenidas que lo rodean para exigir seguridad.

El violento asalto al médico residente Alan Ferrufino Mejía fue el motivo de la manifestación.

No había presencia de Policía ni de vigilancia adicional, el asalto se suscitó en una calle aledaña al hospital y fue en la mañana, no fue una hora en la que podría ser peligroso para estar afuera y no hubo presencia de seguridad alguna hasta después de lo ocurrido”, dijo Aarón, médico residente del Hospital Juárez.