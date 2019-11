Intentan sorbornar a víctimas de accidente en la México- Pachuca

Integrantes de una de las familias que resultó con severas lesiones el pasado lunes, cuando el autobús donde viajaban impactó a otros dos, sobre la autopista México- Pachuca, denuncian que la línea de transportes les ofreció dinero a cambio de que no iniciaran un procedimiento penal.

Te recomendamos: Testigos narran cómo ocurrió choque en la México-Pachuca

Lo tomamos ahí en San Juanico el autobús, porque mi esposa fue a unas pláticas con un sacerdote, ya era bien tarde y no pasaba, ya cuando nos subimos al autobús yo bajo a Santi al piso, y dice mi esposa no mejor cárgalo y como a los cinco minutos chocamos, iba de volada”, relató Raúl Santana, pasajero lesionado.

Raúl, Rosa su esposa y Santiago su hijo de dos años viajaban la noche del lunes pasado en el autobús de la Ruta 30, que corre del paradero de Indios Verdes al municipio de Coacalco, mismo que se impactó contra otras dos unidades de transporte que se encontraban estacionadas en el acotamiento y en el carril derecho de la autopista México-Pachuca; al subir, notaron que el chofer y sus acompañantes venían en estado inconveniente.

Afortunadamente, el menor resultó ileso gracias a que su padre lo protegió, el matrimonio Santana-Osorio resultó con lesiones severas por lo que fueron trasladados al hospital doctor José María Rodríguez, en Ecatepec.

Lo que yo sé es que tiene fracturas en pelvis y costillas, es lo que a mí me dijeron de mi papá; de mi mamá que tiene fracturas en las dos piernas y no le están dando la atención a mis papás, o sea, yo lo veo, es una emergencia y no la tratan así”, comentó Fernando Santana, hijo del matrimonio lesionado.

Raúl, de 53 años de edad, es el único sostén de la familia Santana gracias a su oficio de albañilería, ningún integrante cuenta con seguro médico, sin embargo, sus familiares refieren que la línea de autobuses en la que viajaban se quiso aprovechar de esta situación para evitar que continuaran con la denuncia.

Se acercó el día de ayer, durante el transcurso de la mañana, un abogado que supuestamente venía en representación de la línea de autotransportes de Ecatepec, queriendo manejar la situación, amedrentando a la familia y para que no se levantara el acta correspondiente, a cambio de una remuneración equis; nosotros no queremos eso porque ellos posiblemente no queden al cien, no se vale que jueguen así con la gente en desgracia”, aseguró Héctor Santana, familiar.