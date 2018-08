Continúa la intensa ola de calor en Colima

La intensa ola de calor continúa afectando a 24 entidades del país.

En el norte de México, se registran valores superiores a 45 grados a la sombra, seis estados se ubican en el rango de 40 a 45 grados y 16 en el rango de 35 a 40 grados.

Colima es una de las entidades afectadas por esta onda de calor y quienes más resienten sus efectos, es la población que habita en zonas marginadas.

En casa de Verónica viven 4 adultos y 3 niños, y sólo hay cuentan con un ventilador.

“Uno nada más. Pues con ese para todos”, dijo Verónica Castro, habitante.

Los trabajadores de obra, que laboran entre 8 y 10 horas bajo el sol, sufren de insolación.

“Si hace como media hora me sentí mareadito, nomás se quita, se quita, pero si esta bravísimo el solecito”, externó Eduardo Figueroa, trabajador de obra.

“Más que nada descansar en ratos y aparte hidratarse con agua”, señaló David Castell, trabajador de obra.

A pesar de las lluvias que se han registrado en los últimos días, julio fue un mes con escasas precipitaciones.

” Sólo tuvimos una precipitación promedio para el estado de Colima de 45 por ciento, o sea que tuvimos una deficiencia de lluvia de un 55 por ciento, de conformidad con el histórico, es el año más seco que tenemos para el estado de Colima”, indicó Eleazar Castro, director local de la Conagua.

El Gobierno de Colima entregará despensas y dotaciones de agua en los 10 municipios colimenses, para contrarrestar los efectos de la onda de calor.

“Bueno ya llegaron las despensas, ya llegaron 4 mil 836 despensas, de agua son 19, 345 litros, sobre todo en la parte más calurosa de Colima, que es la parte de la costa”, señaló Melchor Ursúa, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima.

Los pronósticos de la Conagua indican que agosto será también un mes muy caluroso y bajo en precipitaciones.

Ondas tropicales No. 22, 23 y 24 favorecen el potencial de tormentas en el sur y sureste de México

Esta noche, la intensa onda de calor, continuará afectando los estados del noroeste, norte y noreste de México con temperaturas cercanas a los 40°C.

Por otra parte, la muy activa onda tropical No. 23 en el sur del país, la onda tropical No. 22 al suroeste de las costas de Jalisco, la nueva onda tropical No. 24 frente a las costas de Quintana Roo y un sistema frontal (fuera de temporada) sobre el noreste de México favorecerán el desarrollo de nubosidad con potencial de tormentas puntuales intensas, con descargas eléctricas, viento arrachado y posibles granizadas en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero; tormentas puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Campeche; así como tormentas puntuales fuertes en Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se prevén rachas de viento que podrían superar los 50 km/h en los estados fronterizos del norte de México.

Mañana jueves, la intensa onda de calor ocasionará temperaturas con valores que pueden superar los 40°C en el noroeste, norte y noreste de México. La onda tropical No. 22 dejará de afectar al país, a su vez, la muy activa onda tropical No. 23 sobre el occidente del territorio nacional, la onda tropical No. 24 sobre la Península de Yucatán y sureste del país, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica superior propiciarán el siguiente desarrollo de tormentas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.

Con información de Bertha Reynoso y Conagua.

