Integrantes de Caravana de Madres de Migrantes visitan cárceles en Chiapas

Integrantes de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos visitaron los Centros de Readaptacion (cárceles) en Tapachula, Chiapas, con la misión de obtener pista del paradero de sus hijos o hijas desaparecidas en tránsito por México.

En sus cuentas de redes sociales, el Movimiento Migrante Mesoamericano da cuenta del segundo día de actividades de las participantes de esta iniciativa.

La XV Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos ingresó la víspera a territorio mexicano por el paso fronterizo de Talismán del municipio de Tuxtla Chico y se dirigió posteriormente a Tapachula.

De la víspera y hasta el próximo 3 de diciembre, esta caravana efectuará en el país acciones de búsqueda, de convivencia y de protesta por 13 estados del territorio nacional para cubrir casi cinco mil kilómetros de extensión.

La Caravana permanecerá hoy y mañana en este municipio, de acuerdo con su programa, y el próximo lunes partirá a Comitán.

El pasado 13 de octubre, una caravana con cerca de dos mil migrantes cubanos, haitianos, africanos y centroamericanos salió la mañana de este sábado del parque central Miguel Hidalgo de Tapachula, Chiapas, en busca de llegar al norte de México y pedir asilo en los Estados Unidos.

– A Estados Unidos – ¿Ese es su destino? – Sí – ¿Y si no puedes llegar a Estados Unidos te quedarías en México? – No, no, desde África mi pensamiento es llegar a Estados Unidos no en México, es mi propósito – ¿Y se van a ir caminando, Narciso? – Sí, sí, vamos caminando, sino hay solución vamos caminando”, comentó Narciso, migrante africano.