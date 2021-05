INE no instalará 90 casillas en tres municipios de Chiapas por conflictos sociales

En las elecciones 2021, el próximo 6 de junio no se instalarán en el estado de Chiapas 90 casillas para la jornada electoral por conflictos sociales, principalmente en los municipios de Oxchuc, Honduras de la Sierra y Tila donde no existen condiciones para la votación, aseguró el INE estatal.

“Tenemos en el municipio de Tila un sector que se ha denominado autónomo en este municipio y en este decidieron que no habría elecciones en ese lugar, el otro caso más significativo es el de Oxchuc porque es todo el municipio y este, Honduras de la Sierra… las comunidades estas no están conformes con pertenecer a Honduras de la Sierra las razones ellos las exponen el caso es que dijeron que no iban a permitir la acción institucional”, dijo Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del INE en Chiapas.