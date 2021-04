INE no caerá en provocaciones, ‘a la democracia la tenemos que cuidar todos’: responde Córdova a AMLO

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que esta institución no caerá en provocaciones para confrontarse con algún actor o fuerza política, durante las elecciones 2021.

“A veces parecería que hay quien está más empeñado en jugar el juego con el árbitro, el árbitro no juega, el árbitro no va a patear ningún balón porque no le toca, lo que se va a hacer el árbitro y le toca, es vigilar la contienda. El árbitro no va a caer en la provocación que algunos están tratando de construir, de confrontarse con ningún actor político y cuando hablo de actor político hablo de candidatos, de precandidatos, de aspirantes, de dirigentes partidistas, de funcionarios públicos de cualquier nivel, el INE está para regular la contienda, no para formar parte de la contienda, aunque pues haya quien insista en colocar al INE en este papel. No es el papel del INE”, indicó Lorenzo Córdova, presidente del INE.