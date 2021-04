Félix Salgado Macedonio impugnará de nuevo resolución del INE

Sentados, debajo de una carpa y acompañados por simpatizantes y seguidores, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, junto con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, escucharon con atención los posicionamientos de los consejeros electorales y los pronunciamientos de los representantes de los partidos políticos que participaron en la sesión del INE y decidieron que se impugnará de nuevo la resolución ante la cercanía de las Elecciones 2021 en México.

Al concluir la votación, se levantaron sin hacer ningún gesto o comentario… Se encaminaron a un templete, desde donde anunciaron su inconformidad con esta resolución y anunciaron que continuarán con su movilización pacífica en busca de que el Tribunal Electoral les conceda la candidatura electoral.

Félix Salgado tomó el micrófono y ante simpatizantes aseveró.

Por la tarde, mientras cientos de simpatizantes bailaban y cantaban en espera de que iniciara la sesión del INE, el dirigente nacional de ese partido y algunos militantes de Morena hicieron una cooperación para reunir dinero y pagar la multa impuesta por el INE de 19 mil 872 pesos.

Posteriormente, Mario Delgado ingresó a las instalaciones del INE.

En una pantalla colocada en la calle, se transmitió el momento en que Mario Delgado realizaba el pago correspondiente.

Por la mañana, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio nuevamente rechazó que haya amenazado a los consejeros el INE.

“No son amenazas. Yo no sé por qué dicen que son amenazas…yo no conozco a Lorenzo Córdova y quería conocerlo, nada más. Yo no sé dónde vive y quería saber dónde vive, pero ya no quiero conocer a Lorenzo ni quiero saber dónde vive ya nos vamos, no es apología de la violencia, no es incitar a la violencia, Nada de eso. Este movimiento es pacífico. Aquí estoy con mi esposa, mis hijos, mis nietos…Hay que ser respetuosos, hay que conducirnos con serenidad, éste es un gran movimiento pacífico”, explicó Félix Salgado Macedonio.