Félix Salgado Macedonio reitera que no amenazó a consejeros del INE

Este martes, en el plantón que mantiene afuera del Instituto Nacional Electoral (INE), el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, nuevamente rechazó que haya amenazado a los consejeros electorales, quienes esta tarde definirán el futuro de su candidatura al gobierno de Guerrero por Morena, en las elecciones 2021.

“No son amenazas. Yo no sé por qué dicen que son amenazas, yo no conozco a Lorenzo Córdova y quería conocerlo, nada más. Yo no sé dónde vive y quería saber dónde vive, pero ya no quiero conocer a Lorenzo ni quiero saber dónde vive, ya nos vamos, no es apología de la violencia, no es incitar a la violencia, Nada de eso. Este movimiento es pacífico. Aquí estoy con mi esposa, mis hijos, mis nietos. Hay que ser respetuosos, hay que conducirnos con serenidad, éste es un gran movimiento pacífico”, indicó Félix Salgado Macedonio.