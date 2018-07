INE instala Comisión Temporal de Presupuesto 2019

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló formalmente la Comisión Temporal de Presupuesto.

En sesión de Consejo General se aprobó que los consejeros Claudia Zavala, quien presidirá los trabajos, Marco Antonio Baños, Ciro Murayama, Benito Nacif y Jaime Rivera se concentren en preparar el anteproyecto de presupuesto que enviarán a la Secretaria de Hacienda para el ejercicio presupuestal de 2019.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, se comprometió a que será un presupuesto austero “como ha sido a lo largo de la historia del INE, antes IFE”, señaló.

“La racionalidad y austeridad serán los lineamientos principales”, aseguró.

“Lo que si cuidarán los consejeros electorales es al andamiaje institucional que les permite sacar adelante cualquier tipo de elección, además de su personal de base y del servicio profesional de carrera, que es el mejor calificado en la materia”, afirmó.

No solo porque la profesionalización alcanzada por un cuarto de siglo demuestra que es el personal mejor capacitado para la organización de cualquier tipo de elección como se ha constatado uno tras otro proceso electoral que ha involucrado al INE, sino porque su capacidad de adaptación y de innovación ha contribuido a que la imparcialidad y la legalidad sean los conceptos que mejor definen el trabajo del personal del INE”, enfatizó.

El INE recibe como presupuesto la bolsa que deberá repartir por ley a los partidos políticos nacionales y el gasto de operación del propio Instituto para sacar adelante programas y actividades ordinarias como la credencialización de los ciudadanos.

INE rechaza petición de PES para reinterpretar votos válidos

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió al Partido Encuentro Social (PES) que no hay forma de reinterpretar el concepto de votación válida emitida plasmado en las leyes.

Con el objetivo de alcanzar el 3% de la votación que le exige la ley para mantener su registro como partido político nacional, Encuentro Social insistió al INE en que reinterprete el concepto de votación válida.

Berlín Rodríguez, representante del instituto político en el INE, argumentó que “hay una naturaleza jurídica distinta por parte de los candidatos independientes respecto de los partidos políticos, aquí primero, por principio de cuentas, habría que preguntarnos ¿en qué parte del concepto de votación válida dice que se tenga que tomar en cuenta a los candidatos independientes? En ninguna parte lo dice”.

Los consejeros electorales incluso dieron lectura a lo que la ley prevé como votación válida emitida.

Se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, los votos de las candidaturas independientes más allá de que se pregunte y se vuelva a preguntar y se vuelva a repreguntar cuál es la naturaleza jurídica de las candidaturas independientes, los votos emitidos por una candidatura independiente registrada, son votos válidos entonces no se pueden tomar como votos que no tienen validez”, señaló la consejera Pamela San Martín.