INE impone multa de 197 millones de pesos a Morena

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 197 millones 46 mil pesos al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La sanción es por diversas irregularidades detectadas en la operación del Fideicomiso “Por los demás”, creado por este partido para apoyar a damnificados de los sismos de septiembre pasado; entre ellas, operó con recursos prohibidos y no dejó huella del destino final del dinero que ingresó, 78 millones de pesos.

Toda una trama de financiamiento paralela […] fraude a la ley y el fraude siempre implica dolo […] al 31 de mayo de 2018 habían salido 64 millones y medio a través de cheques de caja que al ser cambiado en efectivo impidieron seguir el rastro del dinero aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel Pemexgate […] acudimos a los videos de las cajas bancarias donde se aprecia a un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso, fue una acción concatenada, orquestada, coordinada, lo que esta autoridad no puede conocer es quien está detrás de esa suma de 44 millones de pesos en efectivo que recibió el fideicomiso, damos vista a la Fepade para que investigue”, apuntó el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

Horacio Duarte, representante de Morena en el INE, rechazó que su partido haya violado la ley y anunció que impugnará ante el TEPJF.

Acusó un sesgo político, especialmente de un grupo de consejeros, en su decisión.

Tranquilícese, consejero Baños, tranquilo, ya, ya pasó, ya se le va a acabar su periodo pronto […] usted forma parte de esos consejeros que antes del 1 de julio intentaron una maniobra queriendo chantajear a sus demás compañeros para que se conociera este dictamen, así con esas palabras se lo digo, usted forma parte de eso, siempre ha formado parte de eso”, señaló.

Marco Antonio Baños respondió que esos “discursos que usted ha pronunciado el día de hoy, señor Duarte, me recuerdan a mí a Tomás de Torquemada […] Lleva usted 10 años tratando de intimidarme con sus amenazas […] debería usted de cuidar el discurso, no es el tema, no es el tono en el cual los futuros servidores públicos de este país deben hablarle a nadie, absolutamente a nadie, no porque se trate de mí, yo a usted lo he respetado mucho”.

Duarte rechazó la existencia de una amenaza o una confrontación, “usted seguirá siendo consejero […] sólo que sus opiniones tienen un contexto diferente, hoy no va a tener a sus amigos del poder en la Presidencia de la República”.

En el debate, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dejó claro que “ni en la sustancia, ni en los procedimientos este instituto ha actuado con intencionalidad, con sesgo político, en favor o en contra de ningún partido […] independencia frente a los partidos políticos, frente a todos los partidos políticos, frente a cualquier partido político con independencia de su peso y su presencia electoral y autonomía frente al poder, frente a cualquier poder, frente al poder que está, frente al poder que viene”.

El INE multó también al PRI con 36 millones de pesos porque en 2015 se desviaron recursos públicos del gobierno de Chihuahua que encabezaba César Duarte, y al PAN, con 3 millones de pesos, por aportaciones prohibidas a la precampaña de Ricardo Anaya.

(Con información de Claudia Flores)

