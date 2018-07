INE: Candidatos omitieron reportar 368 millones de pesos

El INE concluyó la fiscalización de lo gastado en las campañas políticas de este año.

Luego de revisar las cuentas de 17 mil 699 candidatos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, informó que los partidos y candidatos ocultaron a esta autoridad el gasto de 368 millones de pesos.

Es decir, trataron de ocultar el uso aproximado del 8% de lo que sí reportaron al INE como parte de sus gastos.

“Encontramos que los candidatos dejaron de reportarnos 368 millones de pesos de los cuales 203 millones y medio corresponden a campañas federales y 164 millones y medio campañas locales. Esta omisión que se reporta va a tener una sanción equivalente de los mismos 368 millones de pesos”, dijo Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

Sin embargo, el consejero Murayama no precisó qué partidos y candidatos omitieron reportar gastos al INE y tampoco a cuanto ascendió en cada caso esa falta de rendición de cuentas.

Dijo que esta información, así como las multas que se impondrán por las irregularidades detectadas, se conocerán en los próximos días.

Lo que sí aclaró es que hubo 79 candidatos que rebasaron el tope de gastos de campaña y también serán sancionados.

“Hemos detectados 79 casos de rebases de topes de gastos de campaña, estamos analizando si se trata de candidatos que hayan resultados ganadores. En el ámbito federal fueron nueve rebases. Una fórmula al Senado en Tlaxcala que no quedó en primer lugar y 8 candidatos a diputados, pero de ellos solo dos resultaron ganadores y un rebase es por 1.33% y el otro por 0.88%, es decir, desde nuestra perspectiva no están en riesgo ningún cargo de elección federal, también puedo decirles que no encontramos rebase de ningún candidato ganador a las elecciones a alguna gubernatura el pasado 1 de julio, no quien más gasta necesariamente es a quien mejor le va, eso es una buena noticia para nuestra competencia democrática”, apuntó Ciro Murayama.

Entre los dictámenes que aprobó la Comisión de Fiscalización, se hicieron 10 mil observaciones por irregularidades que los candidatos no lograron justificar por lo que serán sancionados según la gravedad de la falta.

Los 17 mil 699 candidatos reportaron un total de ingresos que asciende a cinco mil 334 millones de pesos, así como gastos por cinco mil 192 millones de pesos.

Cuatro mil 709 millones de pesos provinieron del financiamiento público a los partidos políticos, mientras que 625 millones de pesos fueron de origen privado a partidos.

En su sesión del próximo lunes 6 de agosto, el Consejo General del INE resolverá sobre las sanciones que aplicará a los candidatos que cometieron irregularidades en sus gastos.

Con información de Claudia Flores.

