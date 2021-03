INE cancela candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó en sesión extraordinaria cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por no reportar gastos de precampaña, además se impuso una multa de 6 millones 573 mil pesos al partido

Luego de 12 horas de sesión, el Consejo General del INE tomó la decisión con nueve votos a favor y dos en contra.

Según el Instituto, el aspirante “no entregó el informe de gastos de precampaña” tal y como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La consejera Adriana Favela dijo que “no es factible que los partidos políticos sigan negando que hay una precampaña” y señaló que todos los aspirantes “deben presentar un informe de precampaña” sin importar el método de selección al interior de cada partido.

Entre los sancionados por el INE, además de Salgado Macedonio, están Yair García, Fernando Lacunza, Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton y Adela Román, quienes sufrieron “la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos y candidatas, o en su caso la cancelación del registro” para el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Guerrero.

Por la mañana, en un mitin en Zihuatanejo, Salgado Macedonio advirtió que si el INE le retiraba la candidatura él no daría un paso atrás y el pueblo de Guerrero iba a responder.

“A mí me nombraron coordinador del Comité Estatal, no precandidato”, dijo el político y bajo ese esquema no debía justificar gastos de precampaña ya que en su partido no hubo precandidatos.