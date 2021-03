Salgado Macedonio asegura que no se quedará de brazos cruzados si le quitan la candidatura a gobernador

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, advirtió, la tarde del jueves 25 de marzo de 2021, que ni él, ni los guerrerenses, se cruzarán de brazos si le quitan la candidatura, luego de que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral determinó que se debe solicitar al órgano electoral de Guerrero, su cancelación de registro como candidato por no presentar gastos de precampaña, lo que lo imposibilitaría de presentarse en las elecciones del 6 de junio.

Durante una gira proselitista, realizada en el centro de Zihuatanejo, dijo que en su partido no hubo precandidato, por lo que no se tendría por qué justificar o comprobar gastos de precampaña.

“Ellos dicen que no reporté gastos de precampaña, pero en ningún momento mi partido, Morena, me reconoce como precandidato. A mí me eligieron coordinador de los Comités de Defensa del Voto en Guerrero, por lo tanto no hubo precampaña y no hay gasto que reportar, sin embargo, ellos quieren que a fuerza quedemos fuera de la contienda”, sentenció

Salgado Macedonio señaló que, si cancelan su registro, apelará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y si, es necesario, también recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a organismos internacionales.

“No nos vamos a rajar, no hay paso atrás. Ya dijo nuestro presidente del partido, si es necesario llegar a la movilización, se va a movilizar el pueblo de Guerrero, pero no vamos a permitir que hagan chapuza, que hagan tranza, no lo va a permitir el pueblo de Guerrero, no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a seguir luchando, el candidato no se raja y el pueblo menos. No nos rajamos, así es que vamos para adelante”.