Indígenas inician huelga de hambre para exigir liberación de 27 detenidos por bloqueo en Chiapas

En Chiapas, mujeres indígenas del municipio de Oxchuc iniciaron una huelga de hambre afuera del Centro de Reinserción Social número 14, conocido como “El Amate“, en el municipio de Cintalapa, para exigir a las autoridades la liberación de 27 personas detenidas el pasado 19 de agosto durante un bloqueo carretero y que fueron acusados por los delitos de motín y atentados contra la paz.

Te recomendamos: Manifestantes intentan retener a alcalde y los desalojan con gases lacrimógenos en Chiapas

Los detenidos son autoridades comunales de Oxchuc, quienes el pasado 19 de agosto viajaron a Tuxtla Gutiérrez para participar en una marcha para pedir la reposición de la elección de sus autoridades municipales mediante los usos y costumbres que dictaminó el Tribunal Electoral del Estado.

“Nosotros lo que estamos pidiendo con los 27 familiares es la liberación inmediata de nuestros familiares que están detenidos porque lamentablemente ya llevan más de 14 días ahí detenidos. Llevamos 7 días, 7 días estamos plantados aquí, estamos haciendo una huelga de hambre”, indicó Fabiana Gómez López, esposa de detenido.

“Él es autoridad en las comunidades, venían a manifestarse pacíficamente. No sólo ellos están presos, sino también nosotras, miren ahorita donde estamos, no tenemos baño, no tenemos alimentación, nuestros hijos también están presos porque ellos no pueden salir”, refirió Patricia López Gómez, esposa de detenido.