Incierto el paradero de 21 personas retenidas en Pantelhó; desertor de ‘El Machete’ afirma que fueron asesinadas

Y a casi 3 meses de que el grupo de autodefensas de El Machete retuviera a 21 personas, acusándolas de pertenecer a la organización criminal de Los Herrera, la Fiscalía de Chiapas no tiene avances concretos en la investigación sobre su paradero.

Varios integrantes de El Machete aseguraron a En Punto que la mayoría de los retenidos habrían sido asesinados, de lo que no hay pruebas por el momento, pero sí tenemos confirmada la identidad de uno de ellos, que accedió a decirlo frente al micrófono.

Un hombre que asegura haber desertado del grupo de autodefensas de El Machete reveló que 18 de las 21 personas que fueron golpeadas y amarradas en la plaza central de Pantelhó, el pasado 26 de julio, fueron asesinadas y que sus cuerpos fueron enterrados en un banco de arena y grava, llamado “Las Pelonas”, cerca de la comunidad de San José Tercero, centro de operaciones del grupo de autodefensas de El Machete.

“Se rumora que están muertos ¿Y desde cuándo? Pues desde hace tiempo, porque la verdad, igual yo, era mi grupo ¿Entonces ya no hay esperanza de vida?, ya no están con vida, bueno, le están mintiendo a sus familiares”, dijo el desertor de grupo autodefensas El Machete, Pantelhó, Chiapas.

El exintegrante de El Machete, quien pidió el anonimato, asegura que solo tres personas fueron liberadas pero se desconoce su paradero y que a partir de la ejecución, varios integrantes dejaron el grupo armado porque se opusieron. Dice que tuvo que huir de su comunidad por amenazas

“Yo no estoy con ellos, ya no, porque muchas cosas les dije que no, me hicieron a un lado”, explicó.