Familiares buscan a 21 personas que fueron retenidas por ‘El Machete’ en Pantelhó, Chiapas

En Chiapas, en Pantelhó, donde surgió un grupo de autodefensas denominado el machete hace 3 meses, se desconoce el paradero de 21 personas que fueron retenidas el 26 de julio, día de la incursión de ese grupo de civiles armados a la cabecera municipal. Ni los familiares ni las autoridades saben qué pasó con ellos.

“Aquí está mi hijo. Alfonso de Jesús Aguilar Morales, aquí está Mi nieto, Luis Fernando Aguilar Moreno. También mi sobrino, Leovigildo Raúl Ramos Cansino. Llegó un montón de machetes a agarrar mi hijo y lo fueron a amarrar en el kiosco. Lo que quiero es saber si viven, no que no sé nada de mi hijo”, dijo Francisca Morales, familiar de retenidos en Pantelhó, Chiapas

Desde hace dos meses y nueve días, doña Francisca Morales, de 71 años de edad, busca a tres integrantes de su familia. Dice que fueron retenidos por integrantes del grupo de autodefensas del pueblo “El Machete” en la cabecera municipal de Pantelhó, en los Altos de Chiapas. Al igual que ella, otras mujeres buscan a sus familiares, en total, son 21 personas de las que no se tiene información desde entonces.

“Él es mi papá, Isidro Cruz Alcázar fue secuestrado por el grupo El Machete. Se lo llevaron sin razón alguna, fue convocado a una reunión para la paz del pueblo, el asistió y de ahí ya no regresó. Mi papá es comerciante, él crece sus pollitos, vende quesos”, enfatizó Guadalupe Cruz, familiar de retenidos en Pantelhó, Chiapas. “Aquí se encuentra mi papá, Filiberto Aguilar Ballinas y mi hermano Filiberto Orlanis Aguilar Hidalgo. Ellos estaban en mi casa viendo tele, cuando entraron el grupo de los machetes y se los sacaron a la fuerza. Ellos no se meten en nada, ellos son inocentes, ellos son comerciantes, mi papá y mi hermano compran café”, refirió Neri Aguilar, familiar de retenidos en Pantelhó, Chiapas.

El pasado 26 de julio, autoridades ejidales y pobladores de 86 comunidades, acompañados de las autodefensas de “El Machete” ingresaron a la cabecera municipal de Pantelhó. Ese día, hombres con palos y machetes quemaron decenas de casas, saquearon comercios, se apoderaron de la alcaldía y expulsaron a las autoridades municipales, a las que acusan de proteger al grupo criminal de “Los Herrera”, señaladas de vender drogas, asesinar y extorsionar a cientos de familias.

Las 21 personas retenidas fueron acusadas por El Machete de pertenecer al grupo criminal de “Los Herrera”. Fueron golpeados, amarrados, exhibidos en la plaza central de Pantelhó y grabados en video.

“Mi hermano es Juan Ruiz Hernández, es mi gemelo. Hasta ahorita no sé nada de él y mi mamá ya fue a preguntar con el padre Marcelo, que dice que no sabe nada de él, pero como no lo van a saber si ellos mismos lo llevaron”, destacó Apolonia Ruiz, familiar de retenidos en Pantelhó, Chiapas. “Lo que nos dijeron que lo habían llevado a la comunidad de San José Tercero, municipio de Pantelhó. Ya pusimos demandas, pero no nos hacen caso”, señaló Concepción Ramos Cansino, familiar de retenidos en Pantelhó, Chiapas. “No nos dan razón, sí están vivos; y yo quiero que me lo entreguen vivo”, reiteró Fany Urbina, familiar de retenido Pantelhó, Chiapas.

El padre Marcelo Pérez, los integrantes del Consejo Municipal de Pantelhó, y las autodefensas de El Machete, sostienen desde entonces que no saben nada de estas personas.

“Padre, ¿Qué pasó con las 20 personas que detuvieron ayer, a dónde se las llevaron, que pasó? No sé, ellos lo saben. ¿Qué va a pasar con ellos? Pedro Cortes, presidente del Consejo Municipal Pantelhó: Nosotros también no sabemos ¿Hay personas detenidas? Realmente no sabemos”, señaló Marcelo Pérez, integrante de la mesa de diálogo y paz en Pantelhó.

Acudimos a Pantelhó a preguntar por los 21 desaparecidos. Esto nos respondieron.

“Nosotros no tenemos información de eso. No sabemos quién los tiene o qué pasó con ellos. Lo que queremos aclarar, aquí en Pantelhó, somos agente de las 84 comunidades y nosotros estamos en contra de la toma de protesta de Raquel Trujillo Morales, porque sabemos perfectamente que él es el que provocó todo el desastre, el desorden que existe en el municipio”, integrante Consejo Municipal Autónomo Pantelhó.

Doña Francisca se ha manifestado en Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México para exigir que aparezcan sus familiares. El pasado 27 de agosto, la mujer interceptó la camioneta del presidente López Obrador, durante su visita a San Cristóbal de las casas.

“Me dijo que me iba a ayudar, que él no estaba sabedor de eso. Ya va para tres meses y no sabemos nada de ellos, no sabemos si viven, si comen, y todos y cómo los tienen bien golpeados, maltratados”, concluyó Francisca Morales, familiar de retenidos en Pantelhó, Chiapas

Con información de Fátima Monterrosa

KAH