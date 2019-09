Incidencia delictiva no ha bajado, se incrementó en gobierno de AMLO: Observatorio Ciudadano

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, afirmó en entrevista para ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio, que la incidencia delictiva durante la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha bajado, por el contrario, la inseguridad se incrementó.

Te recomendamos: AMLO resalta logros y reconoce retos en Primer Informe de Gobierno

No ha bajado, de hecho, con datos oficiales en la mano, todo ha subido, incluso aquellos delitos que en algún momento llegaron a bajar (…) nada se está reduciendo, este año terminará con la mayor tasa de homicidio doloso, de robo a negocio, de narcomenudeo y de trata de personas en la historia del país”.

Rivas se dijo sorprendido por el poco interés del mandatario mexicano al abordar el tema de la seguridad durante su Primer Informe de Gobierno, este domingo, en Palacio Nacional.

A mí me sorprendió mucho el mensaje de ayer, del presidente relacionado con el tema de inseguridad, dado que es el pendiente más importante de su administración y hubiera pensado que empezara precisamente a hablar del tema de inseguridad y éste lo dejó hasta el final, fue el último tema que tocó, le destinó menos de 10 minutos y 3 minutos a una blanda aparente reconocimiento de falta de resultados porque precisamente lo que dijo fue sentirse insatisfecho de los resultados de disminución de delitos”

El director del Observatorio Nacional Ciudadano reiteró que el problema no es solo la alta incidencia delictiva, sino que hay cosas que probablemente no están sirviendo o el presidente no conoce bien.

Habla de un programa de protección a periodistas y activistas de derechos humanos, cuando sabemos que este año es cuando más esas dos categorías han sufrido y han perdido la vida. Habla de haber puesto en marcha la Guardia Nacional, pero omite decir que no pasaron por capacitación, que no hay los protocolos, que no hay los mecanismos de control”.

Detalló que también menciona la necesidad de trabajar con Estados Unidos en ciertos temas, los cuales no están en la agenda.

No está en la agenda una política de combate al ingreso ilegal de arma de fuego, no está en la agenda una política de combate de parte de los Estados Unidos para el dinero proveniente del narco”.

Y apuntó que cuando López Obrador habla sobre el tema de las reducciones de robo de hidrocarburo, “si tu haces una solicitud de transparencia, y nosotros las hemos hecho, no te contestan para saber la métrica a través de la cual las comparativas que ellos dan”.

Feminicidio, gran ausente en informe de AMLO

Francisco Rivas destacó que hubo grandes ausentes como el feminicidio y las violaciones contra la mujer.

En ningún momento hubo reconocimiento a la situación de la mujer en el país a que la tasa de feminicidio también sigue preocupante, las violaciones que eran delitos que estaban bastante contenidos, están creciendo de manera muy significativa en el país. No hubo una sola mención a la mujer en todo su informe de gobierno. Esto es un caso que marca toda la serie de cosas que no están funcionando en el país, no son casos aislados, estamos teniendo una descomposición generalizada a lo largo del país, es preocupante que el presidente hable de resultados que no existen”.

Feminicidio, gran ausente en informe de AMLO. (EFE)

Rivas insistió en que no hay una estrategia de seguridad federal y que el presidente asuma que, por reunirse todos los días a hablar de seguridad con su gabinete, no es garantía de ello.

Para que tu tengas una estrategia, tienes que saber qué vas a atacar antes, durante y después, con qué lo vas a atacar, cómo los vas a atacar y si vas a decidir no atacar en este momento unos delitos porque tienes que focalizarte en otro tienes que asumir las consecuencias de esa decisión. No vemos una estrategia. A los delincuentes sí los están persiguiendo, pero de una manera menos clara y esa falta de claridad lleva a malas decisiones en materia de política pública”.

Por último, concluyó que la postura de AMLO sobre que no se va a reprimir al pueblo es maniqueista.

El uso racional de la fuerza no significa reprimir al pueblo y están obligados a usarla para defender los derechos de los ciudadanos”, concluyó.

Con información de Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio

KAH