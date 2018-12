Incendio provoca nube tóxica en basurero de Salario, Roma

Una planta de tratamiento de basura de Roma registró este martes un gran incendio, ya controlado, que generó una intensa columna de humo visible desde varios puntos de la capital y por la que los vecinos fueron llamados a no abrir las ventanas.

El incendio se registró en la madrugada de este martes en una planta al norte de la ciudad, y al lugar se desplazaron unos 40 bomberos, que al mediodía lo declararon “bajo control”.

Sin embargo siguen en curso las labores de extinción del fuego, registrado en esta planta de unos 2.000 metros cuadrados de extensión, y los bomberos señalaron en Twitter que las labores se prevén “largas”.

Las llamas en su interior provocaron una gran columna de humo visible y que pudo olerse en varios puntos de la capital, y las autoridades recomendaron a los vecinos del barrio que, aunque no era humo tóxico, mantuvieran las ventanas de sus casas cerradas.

“Los bomberos han avisado que no hay alarma para una nube tóxica. Por precaución invito a los vecinos del barrio a mantener las ventanas cerradas, con particular atención a las escuelas”, dijo en Facebook el presidente del barrio Giovanni Caudo.

Además pidió a las personas con problemas respiratorios “evitar salir al aire libre en las zonas próximas” al vertedero.

La Fiscalía de Roma ha iniciado una investigación sobre el caso para dilucidar si se trata de un incendio doloso o un accidente.

Acudió al lugar el fiscal romano, Carlo Villani, quien ya investigaba esta instalación por un posible delito de contaminación medioambiental y actividades no autorizadas, informan los medios.

Roma padece graves deficiencias en su sistema de tratamiento de residuos urbanos, con contenedores atestados de basura durante días, y por ello son normales las críticas de los vecinos al ente que se encarga de su recogida, la AMA.

