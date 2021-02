Se registra incendio en el complejo petroquímico ‘La Cangrejera’, en Coatzacoalcos

Un incendio en el complejo petroquímico “La Cangrejera”, de Petróleos Mexicanos en Coatzacoalcos, Veracruz, provocó la movilización de bomberos y cuerpos de emergencia.

El fuego inició en el turbogenerador número 5, dejando sin energía eléctrica al complejo.

El incendio provocó una gran columna de humo negro que se alcanzó a ver desde diferentes puntos de esa ciudad, ubicada en el sur del estado de Veracruz.

Las llamas que salían del turbogenerador, también alcanzaron varios metros de altura y permanecieron encendidas, durante algunas horas.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, en ningún momento hubo riesgo para las plantas de Pemex, ni para el personal que ahí labora.

“El personal del área administrativa que estaba ahí en ese momento fue evacuado por protocolo de seguridad, aproximadamente 20 personas. No, no hay lesionados, no es un área en la que haya, digamos de manera permanente ahí trabajando”, concluyó Castro Mendizábal.