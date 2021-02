Desalojan pacientes COVID-19 de hospital en Ixmiquilpan, Hidalgo, tras incendio

Un incendio en el Hospital Regional del Valle del Mezquital, en la localidad de Taxadho, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, provocó el desalojo de pacientes COVID-19.

“Nosotros tenemos reporte de un incendio y tenemos que activar nuestros propios protocolos…Hasta donde tenemos noticia en una azotea”, mencionó Raúl Arroyo, procurador general de justicia de Hidalgo.

Este sábado ocurrió el incendio. El fuego inició en el cuarto de generadores de oxígeno del tercer piso, provocando una columna de humo que se pudo observar a varios kilómetros a la distancia.

Por la emergencia fue necesario el desalojo de al menos 28 pacientes y personal médico y para ello acudieron decenas de ambulancias de los municipios aledaños que trasladaron a los pacientes a diferentes hospitales, cinco de ellos pacientes Covid, fueron llevados al Hospital de respuesta rápida de Actopan.

“Que viniéramos a auxiliar al hospital Taxhado porque había un incendio… nosotros lo que nos hicieron es que nos formáramos aquí para llevar pacientes que estuvieran con traslado de Covid a los hospitales más cercanos”, dijo Villaverde Lugardo, rescatista de Santiago de Anaya.

“Lo que me acaban de informar los directivos del hospital es que ellos pusieron en marcha sus propios protocolos para desalojar las instalaciones, para proteger a los pacientes que estaban ingresados y a su propio personal. No hay ningún lesionado. No tengo el número exacto de las personas desalojadas, pero son alrededor de treinta y algo incluidos unos neonatos”, mencionó Raúl Arroyo, procurador general de justicia de Hidalgo.

Alrededor de las 11 de la noche el incendio fue sofocado y las instalaciones quedaron bajo resguardo de la Guardia Nacional y Protección Civil.

Para atender la emergencia también acudieron elementos del Ejército Mexicano, bomberos de Pachuca, Ixmiquilpan, Santiago de Anaya, Tasquillo, Tlahuelilpan y Cruz Roja Mexicana.

Durante toda la madrugada de este domingo trabajaron peritos para determinar las causas reales del incendio.

Con información de Bertha Alfaro

HVI