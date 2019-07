Incendio destruye más de dos mil hectáreas en reserva de Sian Ka’an

Más de dos mil hectáreas en la reserva de Sian Ka’an, en la parte que corresponde al municipio de Carrillo Puerto, en Quintana Roo, han sido destruidas por un incendio forestal, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González informó que el incendio es atendido por siete brigadas de Conafor, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El director de Protección Civil de Quintana Roo, Adrián Martínez, dijo que el incendio está lejos de las poblaciones de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y de Tulum, en donde está asentada esta reserva protegida.

Por el difícil acceso a la zona de la conflagración, los elementos de la Fuerza Aérea Mexicana colaboran en el combate con el helicóptero MI-17, equipado con helibalde, en el que se realizaron operaciones aéreas de descarga de agua y traslado de personal al área del incendio.

El incendio inició el jueves pasado y es parte de la sabana lo que se ha destruido.

No es arbolado, por eso es que se nota aparatoso el incendio, es una zona de sábana, no ha llovido como debiera ser, este año en resumidas cuentas no han estado muy presentes en toda la zona del estado y eso ha extendido un poco más la sequía”, agregó el director.