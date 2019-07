VIDEO: Pánico en el aire, se incendia turbina de avión de Delta Airlines

Un pasajero que volaba en el avión de Delta Airlines modelo MD-88 de Atlanta a Baltimore captó el momento en que una turbina se incendió el pasado lunes.

A través de su cuenta de Twitter escribió:

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com pic.twitter.com/TUFzREl0Lc

— Logan Webb (@Micahlifa) July 9, 2019