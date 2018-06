Incendio consume fábrica de puertas de madera en Oaxaca

Un incendio consumió gran parte de una fábrica de puertas de madera, en la capital de Oaxaca.

El fuego inició presuntamente por una chispa en un motor, que alcanzó una zona donde se almacenaban solventes y combustibles.

“No, no hay lesionados, no hay muertos, me indica el jefe de piso que el incendio se da por una chispa eléctrica de un motor que se sobrecalentó, de ahí llegó a la zona de solventes y ya no les fue posible controlarlo, lo que hicieron fue su protocolo de evacuación inmediata”, indicó Manuel Maza Sánchez, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca.

Tras el incendio, cerca de un centenar de personas, entre trabajadores y administrativos, abandonaron las instalaciones de la empresa y se concentraron primero en el patio de la fábrica.

Posteriormente, abandonaron las instalaciones para que los bomberos pudieran ingresar y controlar el fuego.

Sólo se reportaron daños materiales.

“Se colapsó la nave, se colapsó completamente, es una nave aproximadamente de 50 por 50 metros, bueno fue posible controlar el incendio debido a la rápida actuación de la estación oriente, hicimos un tiempo aproximado de siete minutos para llegar al lugar”, señaló Manuel Maza Sánchez, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca.

La fábrica de puertas de madera, se ubica al oriente de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, en la comunidad de San Francisco Tutla.

Incendio en la fábrica de Puertas Finas de Madera 'Monte Albán'

Sofocan incendio en fábrica de baterías en Santa Catarina, Nuevo León

El pasado 28 d emayo, se registró un incendio en una fábrica de baterías para automóviles, ubicada en el kilómetro dos de la carretera a García, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Tras recibir el reporte, alrededor de las 14:00 horas, unidades de emergencia se presentaron al lugar, en donde se observaba una densa columna de humo que salía del interior de la fábrica.

De inmediato elementos del cuerpo de bomberos procedieron a realizar las labores necesarias para sofocar el incendio.

Miguel Perales, director operativo de Protección Civil de Nuevo León, informó que, ante la magnitud del incendio, fueron desalojados más de 200 personas que laboraban y habitaban cerca de la fábrica, además de que se realizaron descargas de líquido retardante.

En el inmueble se fabrican baterías para automóvil, por lo que los químicos que se utilizan, como ácido sulfúrico y plástico, provocaron el avivamiento de las llamas.

Más de 150 elementos de las corporaciones policíacas y del cuerpo de bomberos de García, Santa Catarina y Monterrey, así como de Protección Civil del estado, trabajaron por tierra y aire para sofocar el fuego.

Alrededor de las 18:30 horas, el fuego fue sofocado y en el lugar se realizaron trabajos de rescoldeo a fin de eliminar los riesgos de que reinicie el incendio y se propague en áreas aledañas.

Lee también: Incendio consume 12 locales en mercado La Acocota de Puebla.

Con información de Jorge Morales.

Rar