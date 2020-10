INAH resguarda estatua de Cristobal Colón retirada de Reforma

La estatua de Cristóbal Colón, hecha en bronce y con un peso de más de mil 800 kilogramos, está resguardada en un taller de restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), después de que la madrugada del sábado 10 de octubre fue retirada, con grúa, de la glorieta ubicada en Paseo de la Reforma y avenida Morelos.

Peritos restauradores del INAH comenzarán a evaluarla la próxima semana para su restauración.

“Sobre todo las esculturas han sufrido desde ese momento hasta la fecha, diferentes grafitis, diferentes pintas, la piedra, ha sufrido también los embates de los contaminantes que tenemos aquí en esta ciudad, lo que se conoce también como lluvia ácida, el metal ahorita tiene ahorita todo un proceso para hacer muestras estratigráficas, análisis para poder conocer desde su composición hasta las alteraciones que haya sufrido y, después, hacer un programa de intervención con todo el levantamiento de daños que se tengan, estaríamos comenzando a partir de la próxima semana a hacer por lo menos el registro fotográfico”, señaló María del Carmen Castro, encargada de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH.

La escultura de Cristóbal Colón fue elaborada por un escultor francés y traída a México en barco.

“La estatua llega a la Ciudad de México en 1873, y se coloca ahí en Paseo de la Reforma en 1877, es por encargo del señor Antonio Escandón y quien la realiza con bocetos que había hecho Vilar es Charles Cordier que es un escultor francés de hecho esta su firma, en el basamento del Colón, está realizada con la idea de conmemorar los 500 años del descubrimiento de América en 1892”, apuntó María del Carmen Castro, encargada de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH.

En la pieza desmontada, se pueden apreciar las pintas, causadas por manifestantes desde 1992, cuando fue vandalizada por primera vez.

Autoridades capitalinas han dejado entre ver que la pieza ya restaurada, podría no regresar a su sitio original.

“Yo creo que vale la pena hacer una reflexión, no, digo si sí o no, no creo que ni siquiera la jefa de Gobierno tenga que tomar esa decisión sola, sino que se haga una reflexión”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Sobre si la opinión del INAH sería que volviera a su sitio original, María del Carmen Castro, encargada de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural señaló:

“Dependerá de todo lo que ahorita podamos tener como información, y ya lo que vaya decidiendo el gobierno de la Ciudad de México, por su manufactura cobran un valor y por su temporalidad, esta escultura es del siglo 19, tiene valores plásticos todo el conjunto”, destacó María del Carmen Castro, encargada de la Coordinación

El INAH señala que el retiro de la estatua de Colón estaba programado desde hace más de año y medio.

Junto con la estatua de Cristóbal Colón, también fueron removidas las cuatro esculturas de los frailes que lo acompañaban en el sitio: Fray Cristóbal de las Casas, Pedro de Gante, Diego de Deza y Juan Pérez de Marchena, las cuales que también serán restauradas.

