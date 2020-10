Sheinbaum no descarta que estatua de Colón no regrese a Reforma

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no descartó que la estatua de Cristóbal Colón que fue retirada la madrugada del pasado sábado 10 de octubre, no regrese a Paseo de la Reforma.

“Vale la pena hacer una reflexión, no digo que sí o no, no digo que la jefa de Gobierno deba tomar esa decisión sola, debe haber una reflexión”, dijo Sheinbaum ayer durante la inauguración del Centro de Telemetría en la alcaldía Álvaro Obregón.