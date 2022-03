IMSS ‘La Margarita’ reconoce déficit de camas pero ofrece alternativas a pacientes

Tras presentar imágenes de la saturación del Hospital General de Zona 20 del IMSS ‘La Margarita’, este jueves la situación fue distinta. Los pacientes fueron distribuidos en otras áreas y hospitales. El IMSS en Puebla reconoció que existe un déficit importante de camas y que los pacientes son atendidos conforme a su estado de gravedad, pero ofreció alternativas.

Laura, es originaria de Atlixco, es madre de familia y se encuentra a la espera de que su bebé pueda ingresar al Hospital General Zona 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social “La Margarita” en la capital de Puebla.

Lleva varios días esperando, pero el hospital está saturado y no hay camas disponibles.

Hace 4 años en este hospital nació su hijo y desde entonces no ha podido ser intervenido quirúrgicamente.

“Pues no había lugar y lo mandaron a hacer varios estudios, que el mismo IMSS no podían hacerlos porque no tenían el equipo necesario entonces me mandaron hacerlos por fuera, tuve que ir hasta México a hacerle un estudio y ya después de todo eso me lo intentaron programar, pero no, la cita se canceló, después vino la pandemia igual, estuvimos así 2 años y hasta ahorita nuevamente estamos empezando”, agregó Laura.