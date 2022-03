Saturado, hospital del IMSS ‘La Margarita’, en Puebla; carece de camas e insumos básicos

Los pasillos del área de urgencias del Hospital General Zona 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social “La Margarita”, en la capital de Puebla, se encuentran llenos de pacientes que no han podido subir a piso por falta de camas.

El martes la señora Rosa de 70 años ingreso por el área de urgencia y hasta este miércoles no le han asignado cama y permanece a la espera sentada en uno de los pasillos.

“Hasta ahorita sigue en la misma silla, no hay camas y no nos dan una respuesta, se supone que a las 10 de la noche la iban a subir a piso y no. Muchísimas, hay como alrededor de unas 70, sentadas en sillas y muchos con apéndice, o sea bastantes”, destacó Claudia Romero, hija de Doña Rosa.

La señora Rosa no es la única que espera le asignen cama, junto a ella hay decenas de pacientes con distintos padecimientos que no han podido ser atendidos.

Sebastiana acompañó a su hermana que dará a luz y dice que desde el lunes que llegaron todo está saturado.

Familiares e incluso el personal del hospital reconocen que no solo faltan camas, también insumos básicos para la atención de los pacientes.

“No hay agujas, no hay telitas para el azúcar, no hay mesitas, no hay sillitas, las señoritas no tienen escritorio, es impresionante como se desgasta el personal médico y el personal de enfermería. Yo llegué aquí el viernes a las 2 de la tarde y he pasado 40 veces por el pasillo de urgencias, es una zona de guerra”, señaló Erasto Chávez, familiar de derechohabiente.

“Muchas veces hacemos lo que podemos con lo que hay. En algunas ocasiones me ha tocado que mis pacientes no tengan para comprar una botella de agua, porque tienen que tomar una solución que se les pone y yo he tenido que salir a comprarlo”, enfatizó Margarita, enfermera del IMSS.