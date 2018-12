IMSS anuncia programa de implementación de seguridad social para trabajadoras domésticas

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que solo fuera opcional dar de alta a las trabajadoras del hogar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues tendría que ser obligatorio, el director del IMSS, Germán Martínez, anunció un programa piloto para la implementación de un régimen de seguridad social para estas trabajadoras.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, consideró esta decisión como un “parteaguas”.

Micaela lleva más de 20 años trabajando en el servicio doméstico. Ella es una de los dos millones 500 mil personas que, en todo el país, desempeñan múltiples oficios por un solo salario y el acceso a prestaciones laborales depende de quienes las contratan.

Esta mujer, originaria de San Felipe del Progreso, Estado de México, relata la vez que su esposo tuvo que rescatarla de una patrona que no le pagó la quincena y no la dejaba salir, pese a laborar embarazada.

Yo ya me sentía mal y le pedí que me diera permiso ir al doctor y regresaba a trabajar y me dijo que no porque tenía que cuidar a los niños, eso pasó un martes, pasó miércoles, jueves, viernes y el sábado aborté”, recordó Micaela.