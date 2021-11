Impulsora de ‘Ley Olimpia’ pide a legisladores desterrar el sistema patriarcal

En sesión solemne, la Cámara de Diputados conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y como invitada estuvo a la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la llamada Ley Olimpia, que castiga con penas de hasta seis años la difusión de imágenes con contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la víctima.

Te recomendamos: Mujeres marchan al Zócalo de la CDMX por el 25N

“Buenos días a todas y a todos, espero a que me pongan atención, porque a eso venimos, no puedo empezar a hablar si los diputados y las diputadas no me ponen atención, no sé qué vayan a pensar de todo lo que tengo que decirles, pero como dice la vieja usanza coloquial: si ya saben cómo soy, para qué me invitan”, dijo Olimpia Coral Melo, activista.