Imagen de migrantes ahogados reaviva debate en Congreso de EEUU

La imagen de los cuerpos de Óscar y su hija Valeria, los migrantes salvadoreños que murieron ahogados en el Río Bravo al intentar cruzar a Estados Unidos, ha provocado fuertes reacciones en todo el mundo.

En Estados Unidos reavivó la discusión entre demócratas y republicanos. El presidente Donald Trump también se refirió a la imagen.

El Papa Francisco se dijo “profundamente entristecido” por ésta y todas las muertes de migrantes que buscan “escapar de la guerra y la miseria”.

En medios del mundo, la fotografía de Óscar y Valeria, fue comparada con la de Aylan Kurdi, el niño sirio que en 2015 fue encontrado muerto en las costas de Turquía, cuando él y su familia huían de la guerra civil en su país.

Foto: (Noticieros Televisa/EFE/Reuters)

La imagen también fue llevada al Congreso estadounidense.

Presidente Trump, quiero que mire esta foto, estos no son traficantes de drogas, ni vagos ni criminales, son personas que simplemente huyen de una situación horrible en su país de origen para una vida mejor”, mencionó Chuck Schumer, senador demócrata.

Mientras tanto, Trump dijo:

La odio (la foto) y sé que se podría frenar de inmediato si los demócratas cambiaran la ley, tienen que cambiar las leyes y entonces, ese padre que probablemente era un tipo maravilloso con su hija, no pasarían cosas así porque ese viaje a través de ese río es un viaje muy peligroso”.

Demócratas y republicanos se enfrascaron en la discusión por un fondo de cuatro mil 500 millones de dólares para atender la crisis humanitaria en la frontera sur.

Es una atrocidad que viola todos los valores que tenemos, no sólo como estadounidenses, sino como seres morales”, comentó Nancy Pelosi , presidenta de la Cámara de Representantes.

“Señora presidenta, tiene 56 días que la administración Trump pidió fondos de emergencia para abordar la crisis humanitaria en nuestra frontera sur, 56 días, México está enviando 15 mil soldados a la frontera sur, pero los demócratas, señora presidenta, han rechazado un proyecto de ley para proporcionar la ayuda que se necesita no una vez, ni dos veces, ni siquiera 10 veces, sino 18 veces”, respondió Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados expresó que las muertes de migrantes “representan un fracaso en la respuesta a la violencia y la desesperación que empujan a las personas a emprender viajes peligrosos en busca de una vida digna y segura”.

Los restos de Óscar y Valería fueron entregados este miércoles a Tania Ávalos, esposa y madre de las víctimas. Este jueves serán repatriados.

Él me dijo que quería tomar la decisión de irse, entonces yo le dije ‘hijo déjame a la niña’ y él me dijo ‘no mamá ¿cómo vas a creer que te la voy a dejar?’, yo los entendía porque no tenía el valor de dejarla”, relató Rosa Ramírez, madre del migrante salvadoreño fallecido.