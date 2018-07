Iglesia de Indianápolis enjaula a Sagrada Familia por política migratoria de Trump

Una iglesia de Indianápolis ha colocado las estatuas de María, José y el niño Jesús en una jaula con alambre de púas en protesta contra la política de tolerancia cero hacia los inmigrantes del gobierno de Donald Trump.

Las estatuas fueron colocadas el martes fuera de la catedral episcopal en la céntrica Glorieta de Monumentos y rodeadas por la alambrada.

El deán y rector del templo, reverendo Stephen Carlsen, dijo que la instalación, parte de la campaña “Cada Familia es Sagrada”, condena la política migratoria de detener y encerrar familias en la frontera con México.

La Sagrada Familia, dijo, era “una familia sin techo, sin alojamiento”, y que la Biblia dice que “debemos amar al prójimo como a nosotros mismos”.

Locking up the holy family in “ICE detention” — a bold statement from one of the most visible churches in downtown #Indianapolis on the separation of families at the border. We’re hearing LOTS of mixed reactions from people on the church’s #EveryFamilyisHoly movement @rtv6 pic.twitter.com/ROtOclT8UF

— Stephanie Wade (@stephmwade) July 3, 2018