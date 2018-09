Huracán ‘Florence’ alcanza categoría cuatro; ‘potencialmente catastrófica’

El huracán “Florence” se convirtió este lunes en un huracán de categoría 4, de un máximo de 5, al subir sus vientos máximos sostenidos a 130 millas por hora (195 km/h) mientras se aproxima a Las Carolinas, en la costa sureste de Estados Unidos.

En un boletín especial, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos indicó que un avión “cazahuracanes” les informó de que el ciclón se “había fortalecido rápidamente” y convertido en un huracán de categoría 4.

“Florence” se encuentra a 575 millas (925 kilómetros) al sur-sureste de Bermudas y a 1.230 millas (1.985 kilómetros) al este-sureste del cabo de Fear, en Carolina del Norte.

El huracán, que subió de categoría tres a cuatro en un lapso corto de tiempo, se desplaza hacia el oeste con una velocidad de traslación de 13 millas por hora (20 km/h).

Según un probable patrón de trayectoria, el sistema llegará a la costa de Las Carolinas entre la noche del jueves y madrugada del viernes próximos.

Por el momento no se ha emitido ninguna vigilancia ni aviso de huracán, pero podrían activarse a partir de mañana, martes.

Los científicos del NHC, con sede en Miami, vaticinan que el centro de “Florence” “se moverá el martes y miércoles por el suroeste del Atlántico, entre las Bermudas y Bahamas” y “se aproximará a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur el jueves”.

Este fin de semana una persona murió ahogada y varias más resultaron heridas en las playas del condado de Volussia, en la costa central este de Florida, debido al alto oleaje y fuere resaca marina registrada en la zona debido a “Florence”.

NEW: Florence is now a category 4 hurricane. Data from a NOAA Hurricane Hunter indicate that Florence has continued to rapidly strengthen and has maximum sustained winds near 130 mph (195 km/h) and a minimum central pressure of 946 mb (27.93 inches) https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/wfLt6fJPl2

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 10, 2018