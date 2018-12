Hoy se entrega paquete económico 2019 a Cámara de Diputados

Está previsto que este sábado 15 de diciembre a las 5 de la tarde, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, envíe a los diputados el paquete económico para 2019. Incluye la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto del presupuesto de egresos.

El próximo lunes, la Cámara de Diputados realizará una sesión extraordinaria para que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, explique el paquete económico. Los diputados tienen hasta el 31 de diciembre para sacar adelante el presupuesto.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que confía en que la propuesta del paquete económico para 2019 tenga equilibrio.

Explicó que el presupuesto del año próximo debe estar basado en un gasto responsable y aseguró que el país no debe endeudarse más ni recurrir a impuestos adicionales.

La Ley de Ingresos podría ser aprobada el próximo martes 18 de diciembre, luego de la comparecencia del secretario de Hacienda ante el pleno de la Cámara de Diputados el lunes 17. El presupuesto de egresos podría sea aprobado el domingo 23, así lo aseguró el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presidente de la Comisión de Presupuesto, quien también informó que se recibieron más de 10 mil solicitudes presupuestales.

Según el morenista, el presupuesto de egresos 2019 tendrá 3 prioridades:

Uno, cumplir con todas nuestras obligaciones financieras. No va a quedar ninguna obligación financiera sin cubrir, a pesar de lo gravoso que representa el servicio de la deuda. No gastar más de lo que ingrese, habrá una disciplina absoluta y total. No vamos a inventar bolsas, no vamos a fabricar dinero, y vamos a iniciar una nueva etapa. Esa es la característica fundamental de este presupuesto, una nueva etapa donde empiece a tener un incremento y un ascenso en la inversión en capital humano y en la inversión en infraestructura”.