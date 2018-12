Hombre que limpiaba ventanas muere al caer de hotel Trump en Las Vegas

Un hombre que limpiaba ventanas murió este miércoles al caer del Trump International Hotel en Las Vegas, Estados Unidos.

Las autoridades de Las Vegas rechazaron proporcionar más detalles sobre la muerte del trabajador.

#DEVELOPING Window washer dies on the job at the Trump International near Las Vegas Blvd. & Spring Mountain #8NN pic.twitter.com/QYLIr9Tq4w

— Karen Castro (@Karen8newsnow) 12 de diciembre de 2018