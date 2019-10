Hospitalizan de urgencia a la cantante Miley Cyrus

La cantante estadounidense Miley Cyrus fue internada de urgencia este miércoles, al parecer por una complicación de amigdalitis que padece desde hace varios días.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Party up the street, canción de su álbum más reciente, She is coming, ha compartido con sus más de 100 millones de seguidores imágenes de su estancia en el hospital.

El fin de semana pasado, Cyrus envió un comunicado en el que reclamaba respeto y libertad sobre su vida personal y sus acciones. Hoy, desde la cama del nosocomio, la cantante se toma con humor su estancia, documentando gráficamente todo el proceso.

En uno de los mensajes, la también actriz de 26 años agradece a su madre, con quien llegó acompañada al hospital. “Como te presentas a ti misma puede determinar cómo te sientes. Gracias mamá, por ayudar a que esta pequeña enferma luzca un poco mejor cepillándome el pelo, Tish Crysus, eres la mejor mamá, escribió al lado de una “selfie” en la que se ve a su mamá peinándola.

Durante su estancia en el centro de salud, la cantante ha recibido varias visitas, entre las que destaca la de Cody Simpson, con quien se le ha visto mucho últimamente, 9 de octubre de 2019 (Twitter @milesholy)

Otra de las fotos que subió la artista se le ve en la cama con una bata hospitalaria y una intravenosa en el brazo izquierdo. A un costado de la imagen escribió: “Voy a intentar curarme lo más rápido posible para llegar a Gorillapalooza con Ellen DeGeneres, Portia de Rossi y Bruno Mars este fin de semana. Envíenme buenas vibras. Esperando a que la estrella del rock G*DS me dé fuerzas y me ayude a patear esta mierda. Tenemos gorilas que salvar”.

El texto hace referencia a la gala que se celebrará este fin de semana con el propósito de recaudar fondos para la conservación de las especies en peligro de extinción.

Durante su estancia en el centro de salud, la cantante ha recibido varias visitas, entre las que destaca la de Cody Simpson, con quien se le ha visto mucho últimamente, luego de su rompimiento con la influencer Kaitlynn Carter.

