Hospitales de Nuevo León, al borde del colapso por COVID-19; familiar de paciente narra vía crucis

En Nuevo León, los hospitales parecen estar al borde de la saturación. Ese estado iba bien pero el pasado 11 de junio reabrieron, dos semanas después regresaron al semáforo rojo y hoy tienen problemas.

Hasta el Hospital General de Zona y Medicina Familiar Número 6 en San Nicolás, llegó Laura con su hermana enferma. Como pudo la bajó del auto para pedir atención en el área COVID.

Minutos después, personal del hospital le pidió que la llevara a urgencias, sin proporcionarle apoyo.

“Me dicen que no hay ni silla de ruedas, que no me pueden prestar ni silla de ruedas, tengo que caminar hasta el área de entrada de urgencias. Lo único que quiero es que le pongan oxígeno, es lo único que quiero. Es que deberían de coordinarse más, mire la cantidad de gente que hay, ahora como es una persona, hay gente allá muy mala”, comentó Laura, hermana de paciente.

Laura tuvo que dejar a su hermana en la banqueta para pedir una silla que le prestaron hasta 20 minutos después.

Con la ayuda de otro derechohabiente, Laura logró ingresar a su hermana en la zona de urgencias, colapsada desde hace días.

“No hay atención, mi hermana la semana pasada vino a hacerse la prueba de COVID no se la hicieron la regresaron y ella mala la regresaron, fuimos a un centro de salud, tampoco se la hicieron la llevamos a un particular y se la hicieron salió positivo, ahorita la tengo allá sentada donde, ni en urgencias se la quisieron hacer, que se espere hasta las 2 de la tarde, al segundo turno”, dijo Cinthia María Rojas López, familiar de paciente.

El Hospital Metropolitano, también en San Nicolás, registra una alta ocupación.

Aquí hay familias que desde el viernes pasado no saben nada de sus pacientes.

“Estamos incomunicados y es desesperante; días horas, sin saber nada de ellos y ni siquiera nomás, si va mejorando o qué medicamentos le dan o sea qué es lo que tiene el diagnóstico, qué le van a dar a mi niña”, comentó Elizabeth, madre de paciente

La Secretaría de Salud estatal cuenta con 30 hospitales para la atención de COVID-19 que diariamente actualizan sus camas por la reconversión hospitalaria.

“Al día de hoy en el estado tenemos 1807 camas de las cuales 1248 son camas censables y de hospitalización y 559 son camas de terapia intensiva, te repito estas cifras van variando día a día”, expuso Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades en Nuevo León.

Para hacer conciencia entre la población, en San Nicolás se montó un cementerio con 100 cruces sobre uno de los complejos viales del municipio.

Con información de Édgar Martinez.

LLH