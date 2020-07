Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que hasta el corte de este 14 de julio, México suma 36 mil 327 muertos por coronavirus y 311 mil 486 casos confirmados.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que se estima que en el país hay 349 mil 893 casos positivos de COVID-19, “que en su momento van a ser confirmados por coronavirus”.

Desde el inicio de la pandemia se han recuperado 193 mil 976 pacientes, tras padecer COVID-19.

De los 363 mil 930 casos confirmados, 29 mil 323 son la pandemia activa por presentar síntomas en los últimos 14 días.

Además, en el país hay 80 mil 721 casos sospechosos en espera de los resultados de la prueba de coronavirus, así como dos mil 373 defunciones con el mismo estatus.

De acuerdo con las autoridades, se estima que en México hay 38 mil 268 fallecimientos, 349 mil 893 casos positivos y 49 mil 467 casos activos.

Para el reporte más reciente se sumaron siete mil 51 nuevos casos de COVID-19, así como 836 defunciones.

El aumento de casos en las últimas 24 horas fue de 2.3%, en tanto que los decesos tuvieron un crecimiento del 2.4%.

Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados de coronavirus son:

Cuidad de México,

Estado de México,

Tabasco,

Puebla y

Veracruz.

La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos del país, con el 18.9% de todos los casos registrados por entidad.

La capital mexicana también es la primera en decesos, con siete mil 817; seguida del Estado de México, con cinco mil 378; y Baja California, con dos mil 296.

Además, Yucatán, Jalisco, Coahuila y Puebla son las entidades con más de mil casos activos y que entre todos ellos concentran el 64.1% de los casos activos del país.

Ocupación hospitalaria

La Secretaría de Salud indicó que hasta este día existen un total de 29 mil 663 camas para atención general, de las cuales 16 mil 391 están disponibles y 13 mil 272 ocupadas.

Las entidades que reportan mayor ocupación de camas para atención general son: Nuevo León, con el 82%; Tabasco, con el 80%; y Nayarit, con el 72%.

Semáforo COVID-19 sigue vigente

En la rueda de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el semáforo epidemiológico por COVID-19 sigue vigente en México.

“No está tirado a la basura, el semáforo sigue vigente, es una disposición que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y sigue vigente hasta que no sea revocado, afirmó el funcionario.

Mencionó que “no es cierto que estamos a la deriva y que no sabemos a dónde vamos”, después de no haber presentado el semáforo epidemiológico para esta semana, por inconsistencias en la información de algunos estados.

Explicó que dichas inconsistencias fueron detectadas en la información que prevés los estados en cuanto a la ocupación hospitalaria, por lo que no fue posible la actualización del semáforo.

Apuntó que en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) hubo propuestas de que el semáforo epidemiológico fuera quincenal, porque requiere varios días para su implementación.

“Si lo cambiamos cada semana podría ser muy desgastante adaptarse a un ritmo tan rápido”, destacó.

Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo para que el semáforo se presente cada 15 días y advirtió que “no está sujeto a negociación”.

Con información de Noticieros Televisa.

RMT