Hospital La Raza del IMSS reanuda consulta externa y cirugías pospuestas por pandemia

El Hospital General del Centro Médico Nacional la Raza, del IMSS, realiza cirugías de trasplantes de órganos, que después de año y medio se retomaron luego de ser postergadas debido a la pandemia por COVID-19.

Se trata del inicio de la cuarta Jornada Nacional de Recuperación de Servicios como parte de la estrategia “100 días para Mover al IMSS”.

Gustavo y su hija Valentina, de 1 año 8 meses de edad, fueron de los primeros beneficiados en esta reapertura. Llevaban toda la pandemia en espera de su cirugía.

“Estaba desesperado, que no veía la fecha y luego me decían que no, ahorita no se puede, están cerrados los quirófanos. La enfermedad que tenía mi hija se llama atresia de vías biliares, ella ocupaba un trasplante de hígado, hicimos el protocolo para el donante que fui yo. Después de un año de espera que estuvimos aquí en el Hospital La Raza, cuando me dijeron es que ya está la fecha para tu trasplante, fue para mí una emoción muy grande, y estoy muy feliz que haya sido mi hija la primera paciente que haya entrado a quirófano para recibir su trasplante”, Gustavo Arias, padre de trasplantada.